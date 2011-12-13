〔货币市场〕欧洲国家降级担忧加剧融资压力,短期美元融资利率微升

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透纽约12月13日电---短期美元融资利率周二微升.对於欧洲国家债信评级可能被下调的担忧增强,欧洲银行业的稳定性更加不确定.
三大评级机构均暗示,欧洲领导人上周峰会达成的协议力度不够,可能导致主权信用评级很快下调.
金融市场压力指标之一,三个月期欧元/美元交叉货币基差互换EURCBS3M=ICAP扩大逾20个基点,至负150个基点,创本月以来最宽水准.三个月期美元伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)USD3MFSR=小幅上升.
"穆迪昨天发出在3月前调降欧盟全部27个成员国的威胁,今日又把六家西班牙银行置于可能降级的观察名单,继续令银行间市场中的放款者感到紧张,"汤森路透旗下IFR Markets的分析师Roseanne Briggen周二在给客户的报告中指出.
欧洲美元利率期货显示,市场预期美元存款利率将在未来几个月内上升.
对於欧洲央行(ECB)每周融资的需求周二触及2009年中期以来的最大规模.在上周的欧盟峰会结果再度令人失望之後,市场对於欧元区危机能够得到解决的信心继续减弱.(完)
--编译 张涛;审校 张荻
美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]
美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]
美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]
美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]
伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]
美国公司债市场.........[USC/CN] 中国债市...................[CN/CN]
台湾债市................[TW/CN] 利率或央行相关报导...[INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透北京2月7日 - 以下为中国2017年1月主要宏观经济指标 路透调查预测中值一览表。 各指标数据 2017年 2016年 （除注明外，均为同比%） 1月实际 1月预估中 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 值 值 居民消费价格指数(CPI) ~ 2.4 2.1 2.3
路透上海2月7日 - 中国财政部周三将招标发行一年和10年新发国债。路透调查显示，今年春节前后中国央行调升多个政策利率以来，债市走势持续低迷，周二现券情绪午后虽有所平复，但长端预期仍然偏弱，短久期品种相对受到青睐；两期债中标利率料接近二级，预测均值分别落在2.78%和3.46%。