〔货币市场〕欧洲国家降级担忧加剧融资压力,短期美元融资利率微升

路透纽约12月13日电---短期美元融资利率周二微升.对於欧洲国家债信评级可能被下调的担忧增强,欧洲银行业的稳定性更加不确定.

三大评级机构均暗示,欧洲领导人上周峰会达成的协议力度不够,可能导致主权信用评级很快下调.

金融市场压力指标之一,三个月期欧元/美元交叉货币基差互换EURCBS3M=ICAP扩大逾20个基点,至负150个基点,创本月以来最宽水准.三个月期美元伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)USD3MFSR=小幅上升.

"穆迪昨天发出在3月前调降欧盟全部27个成员国的威胁,今日又把六家西班牙银行置于可能降级的观察名单,继续令银行间市场中的放款者感到紧张,"汤森路透旗下IFR Markets的分析师Roseanne Briggen周二在给客户的报告中指出.

欧洲美元利率期货显示,市场预期美元存款利率将在未来几个月内上升.

对於欧洲央行(ECB)每周融资的需求周二触及2009年中期以来的最大规模.在上周的欧盟峰会结果再度令人失望之後,市场对於欧元区危机能够得到解决的信心继续减弱.(完)

--编译 张涛;审校 张荻

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