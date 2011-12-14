〔美国债市〕机构债利差表现不一,表现超过互换利差

IFR纽约12月13日电---机构债利差周二表现不一,落後于公债升势,但表现优於互换利差.盘初走势迟滞,在美联储会议引发乐观情绪之後,公债走高,整体交投活动急剧升温,蔓延至短期机构债.

美联储维持利率不变,这并不意外,其重申较低利率立场至少至2013年中期.但由於公债收益率曲线在此消息之後进一步趋平,相对价值投资者进场买入两年及三年期机构债.

中长期投资大户亦进入政府发起企业(GSE)曲线长端.2017年及2018年券买家稍早出现,但该领域中的较长期券种出现更多买盘.

联邦住宅贷款抵押公司(FHLMC)定於周三(12月14日)宣布发行Reference债券,但考虑到政府发起企业(GSE)融资需求降低,FHLMC料将放弃此次发债,或续发两年期或三年期债券.(完)

--编译 石冠兰; 审校 张涛

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