〔美国债市〕机构债利差表现不一,表现超过互换利差

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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IFR纽约12月13日电---机构债利差周二表现不一,落後于公债升势,但表现优於互换利差.盘初走势迟滞,在美联储会议引发乐观情绪之後,公债走高,整体交投活动急剧升温,蔓延至短期机构债.
美联储维持利率不变,这并不意外,其重申较低利率立场至少至2013年中期.但由於公债收益率曲线在此消息之後进一步趋平,相对价值投资者进场买入两年及三年期机构债.
中长期投资大户亦进入政府发起企业(GSE)曲线长端.2017年及2018年券买家稍早出现,但该领域中的较长期券种出现更多买盘.
联邦住宅贷款抵押公司(FHLMC)定於周三(12月14日)宣布发行Reference债券,但考虑到政府发起企业(GSE)融资需求降低,FHLMC料将放弃此次发债,或续发两年期或三年期债券.(完)
--编译 石冠兰; 审校 张涛
美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]
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路透北京2月7日 - 以下为中国2017年1月主要宏观经济指标 路透调查预测中值一览表。 各指标数据 2017年 2016年 （除注明外，均为同比%） 1月实际 1月预估中 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 值 值 居民消费价格指数(CPI) ~ 2.4 2.1 2.3
路透上海2月7日 - 中国财政部周三将招标发行一年和10年新发国债。路透调查显示，今年春节前后中国央行调升多个政策利率以来，债市走势持续低迷，周二现券情绪午后虽有所平复，但长端预期仍然偏弱，短久期品种相对受到青睐；两期债中标利率料接近二级，预测均值分别落在2.78%和3.46%。