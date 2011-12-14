〔中国企业〕上海电气集团投资6,000万美元参与北京京能清洁香港IPO--IFR

路透12月14日电---据汤森路透旗下IFR报导，上海电气集团宣布，将投资6,000万美元等值的人民币于北京京能清洁能源电力的香港上市交易。

据悉，京能上市发行的国际配售部分已经获得足额认购。

中国最大电力设备供应商--上海电气集团旗下有上市公司上海电气(601727.SS)(2727.HK).

京能是次发行11.35亿股，其中90%为新股，10%为旧股，计划募集资金不超过19.9亿港元（2.55亿美元）。参考价格区间定在1.59至1.75港元，相当於7.1至7.8倍的2012年市盈率。

四名基石投资者已认购总额1.4亿美元的股份，占整个交易的54.9%。定价日在周四(15日)。

农银国际、中银国际、巴克莱资本(BARC.L)、招商证券、大和(8601.T)、高盛(GS.N)和瑞银UBSN.VX共同担任主承销商。(完)

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