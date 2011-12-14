〔香港新股〕天瑞水泥和华油能源今日双双启动上市路演--IFR

路透12月14日电---据汤森路透旗下IFR报导，中国天瑞水泥将於今天开始为香港上市进行路演，计划募集资金不超过14.5亿港元（1.86亿美元）。

该公司是次发行4亿新股，占发行後总股本的16.7%。参考价格区间是每股2.41至361港元，相当於2.39至3.58的2012年市盈率。定价日在12月19日。

是次募得的资金中，95%将用於偿还银行贷款及相关利息及开支，剩余部分将用於一般营运资金。中银国际、交银国际、建银国际和德银(DBKGn.DE)负责安排是次交易。

另外,中国油田服务商--华油能源集团亦将於今日启动香港上市路演，计划募集资金不超过5.46亿港元（7,000万美元）。

该公司是次发行3.35亿股，每股参考价格为1.23至1.63港元，相当於5.8倍至7.7倍的2012年市盈率。

据闻，该交易国际配售部分在正式启动前已经获得足额认购。定价日在12月19日。

摩根士丹利(MS.N)任独家保荐人和独家全球协调人，并与东英金融一起担任联席主承销商。(完)

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