〔香港新股〕天瑞水泥和华油能源今日双双启动上市路演--IFR

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透12月14日电---据汤森路透旗下IFR报导，中国天瑞水泥将於今天开始为香港上市进行路演，计划募集资金不超过14.5亿港元（1.86亿美元）。
该公司是次发行4亿新股，占发行後总股本的16.7%。参考价格区间是每股2.41至361港元，相当於2.39至3.58的2012年市盈率。定价日在12月19日。
是次募得的资金中，95%将用於偿还银行贷款及相关利息及开支，剩余部分将用於一般营运资金。中银国际、交银国际、建银国际和德银(DBKGn.DE)负责安排是次交易。
另外,中国油田服务商--华油能源集团亦将於今日启动香港上市路演，计划募集资金不超过5.46亿港元（7,000万美元）。
该公司是次发行3.35亿股，每股参考价格为1.23至1.63港元，相当於5.8倍至7.7倍的2012年市盈率。
据闻，该交易国际配售部分在正式启动前已经获得足额认购。定价日在12月19日。
摩根士丹利(MS.N)任独家保荐人和独家全球协调人，并与东英金融一起担任联席主承销商。(完)
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--整理 乔艳红; 审校 杨淑祯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。