〔离岸人民币〕龙源电力委任瑞银等任其首支Reg S债券联席全球协调人--IFR

路透12月14日电---据汤森路透旗下IFR报导，亚洲最大风力发电公司--龙源电力(0916.HK)已委托瑞银、工银亚洲和中国国家开发银行香港分行担任其首支Reg S人民币债券的联席全球协调人。

中国农业银行香港分行、交通银行香港分行将与上述三家银行联袂担任簿记管理人兼主承销商。投资者推介会已於12月13日起在香港展开。

据传，龙源电力拟发行10亿元人民币（1.56亿美元）债券，两年期部分票息指导价为4.50%，三年期部分则为4.75%左右。

龙源电力的子公司Hero Asia Investment将作为发行主体，由龙源电力提供支持信。该债券将无评级，但含有控股权改变条款，如果中国政府或中国国电对龙源电力不再拥有控制权，债券持有人可以将债券以101%的价格回售给发行人。

龙源电力曾於12月9日发行10亿元人民币（1.56亿美元）三年期私募中期票据，票息为5.72%，并在今年1月由瑞银证券担任主承销商，以4.89%和5.04%的票息发行10亿元5年期和20亿元10年期公司债券。联合资信给予债券和发行人同为AAA级信用评级。(完)

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