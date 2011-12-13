《中国报摘》--中国证券报12月14日

* 头版头条:

--中国沪深股指13日走出"四连阴",双双探出本轮调整新低.

* 其他:

--中国宏观经济学会秘书长王建撰文指出,产能过剩对中国经济的冲击,值得高度重视.而且明年的过剩程度会继续趋向于严重,这将对增长形成持续压抑.钢铁行业可能是重灾区.

--国家发改委宏观研究院副院长陈东琪表示,2012年通胀风险非常小,将有足够的政策空间来促进经济稳定增长.当前,货币政策进入逆周期调整阶段,预计未来结构性减税、向低收入群体增加补贴等措施将相继出台.

--大成基金就要求重庆啤酒(600132.SS)申请股票停牌一事作出解释,基金公司相关人士称,重庆啤酒此前发布的公告不能反映乙型肝炎疫苗新药的疗效及安全性,该疫苗效用的最终定性需要试验总结报告给予最终结论,而结论不应建立在某项单一指标上.

--上海证券交易所和中证指数有限公司宣布,将於明年1月9日发布上证180、沪深300等4条波动率加权指数系列和3条基本面加权指数系列,已有数家基金公司表达了基於上述指数开发ETF或指数基金的意向.

--家电业以旧换新政策将於本月底在全国所有省市到期,为抢搭政策"末班车",各大企业都推出了各项促销活动,再加上进入年底销售旺季,本月将迎来家电业销售"井喷".

--证监会公告称,11月共核准两家QFII(境外机构投资者)资格,分别是美国普林斯顿大学及日本的新光投信株式会社.至此,共有121只QFII获准进入市场.(完)

--整理 周晓峰; 审校 乔艳红

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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