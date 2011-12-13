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亚洲 | 2011年 12月 14日 星期三 07:39 BJT

〔表格〕外资券商在日本股市盘前下单情况显示,外资将卖超370万股

路透东京12月14日电---以下为日本股市周三开市前,九家外资券商的下单情况: 日股(单位:百万股): 卖单 20.2 买单 16.5 ------------------- 净卖单 3.7 (完) --编译 肖群英;审校 张若琪 日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN] 澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN] 东南亚股市[.SOCN]

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