《中国报摘》--金融时报12月14日

--山西实施农村小额支付"村村通"工程,突破了服务"三农"(农村、农民、农业)的一个重大难题.全省2.8万多个行政村中,已布放转账电话4.9万台,覆盖率达98.77%,实现了"机到村、卡到户、钱到帐".

--为加快海南国际旅游岛建设,促进海口金融中心建立,海口市出台的《关於鼓励总部经济发展的暂行规定》和《关於鼓励金融业和支持资本市场发展的若干规定》,将於明年1月1日起实施.