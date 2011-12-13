《中国报摘》--金融时报12月14日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 头版头条:
--山西实施农村小额支付"村村通"工程,突破了服务"三农"(农村、农民、农业)的一个重大难题.全省2.8万多个行政村中,已布放转账电话4.9万台,覆盖率达98.77%,实现了"机到村、卡到户、钱到帐".
* 其他:
--为加快海南国际旅游岛建设,促进海口金融中心建立,海口市出台的《关於鼓励总部经济发展的暂行规定》和《关於鼓励金融业和支持资本市场发展的若干规定》,将於明年1月1日起实施.
--香港总商会首席经济师欧大卫表示,受低迷的外围经济环境影响,预计香港明年经济增长只有2%.
--截至11月末,北京地区共发生跨境人民币结算业务11,840笔,累计金额达5,061.94亿元,突破5,000亿元.(完)
--整理 康熙泽; 审校 乔艳红
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。