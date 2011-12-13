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亚洲 | 2011年 12月 14日 星期三 07:47 BJT

《中国报摘》--金融时报12月14日

* 头版头条:

--山西实施农村小额支付"村村通"工程,突破了服务"三农"(农村、农民、农业)的一个重大难题.全省2.8万多个行政村中,已布放转账电话4.9万台,覆盖率达98.77%,实现了"机到村、卡到户、钱到帐".

* 其他:

--为加快海南国际旅游岛建设,促进海口金融中心建立,海口市出台的《关於鼓励总部经济发展的暂行规定》和《关於鼓励金融业和支持资本市场发展的若干规定》,将於明年1月1日起实施.

--香港总商会首席经济师欧大卫表示,受低迷的外围经济环境影响,预计香港明年经济增长只有2%.

--截至11月末,北京地区共发生跨境人民币结算业务11,840笔,累计金额达5,061.94亿元,突破5,000亿元.(完)

--整理 康熙泽; 审校 乔艳红

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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