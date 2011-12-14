〔中港个股〕比亚迪委任瑞银证券主承销其至多60亿元公司债--IFR

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透12月14日电---据汤森路透旗下IFR报导，中国电池和汽车生产商--比亚迪(1211.HK)(002594.SZ)据悉已委任瑞银证券主承销其总额不超过60亿元人民币（9.4亿美元）公司债。
其中，第一期计划发行量为30亿元，预计债项和发行人主体同获AA+级信用评级。
该发行计划已获中国证监会审议通过，债券期限将不超过10年，可以为单一期限品种，也可以是多种期限混合品种。
本期债券发行募集资金将满足公司中长期资金需求，偿还银行贷款，调整公司债务结构，及补充公司流动资金。(完)
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--整理 乔艳红; 审校 杨淑祯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。