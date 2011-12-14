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亚洲 | 2011年 12月 14日 星期三 08:03 BJT

〔中港个股〕比亚迪委任瑞银证券主承销其至多60亿元公司债--IFR

路透12月14日电---据汤森路透旗下IFR报导，中国电池和汽车生产商--比亚迪(1211.HK)(002594.SZ)据悉已委任瑞银证券主承销其总额不超过60亿元人民币（9.4亿美元）公司债。

其中，第一期计划发行量为30亿元，预计债项和发行人主体同获AA+级信用评级。

该发行计划已获中国证监会审议通过，债券期限将不超过10年，可以为单一期限品种，也可以是多种期限混合品种。

本期债券发行募集资金将满足公司中长期资金需求，偿还银行贷款，调整公司债务结构，及补充公司流动资金。(完)

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--整理 乔艳红; 审校 杨淑祯

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