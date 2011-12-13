《美债周三展望》公债价格上涨,受10年期新债标售结果强劲和FOMC声明提振

中国债市动态：期货止升现券小幅盘整，资金忧虑未解少动多看是上策
路透上海2月10日 - 此前连涨的国债期货周五早盘止升小跌，银行间债市缺乏支撑，国开债等现券收益率稍涨，与利率互换一起转为盘整。央行公开市场本周未进行任何操作，短期流动性尚可，但下周面临着大量逆回购和临时流动性便利(TLF)等到期，忧虑未解观望情绪偏重。
(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并,重发本文但内容未有调整)
* 10年期公债标售中,海外央行强劲需求
* 欧洲债信评等调降担忧推升避险资产
路透纽约12月13日电---美国公债价格周二上涨,午盘涨势凌厉,此前10年期公债标售结果强劲显示避险资产需求充沛.
美国联邦储备理事会(美联储, FED)宣布维持货币政策不变之後,公债日内稍晚涨势加剧.美股回吐涨幅,欧元兑美元下跌.
"不是美国联邦公开市场委员会(FOMC)的声明内容促使人们卖出,不过市场人士可能一直准备采取这样的行动,只是要等到一切都水落石出."UBS Securities利率策略师Chris Ahrens在谈及美联储货币政策声明时称.
"当美联储宣布不改变其沟通政策或推出进一步量化宽松,人们就认为可以在市场测试一些水平."
30年期美债价格上涨逾一个大点,大幅收高.周三美国财政部将标售130亿美元30年期公债.
美国财政部标售的210亿美元10年期公债,代表海外国家央行的'间接投标'买兴高於预期.
"10年期公债标售需求高过预期."RBC Capital Markets交易商Dan Mulholland表示.
"间接投标明显多於平时,交易商所得的少於平常,因此有相当规模的空头回补."他说.
未来八个交易日中,财政部计划举行七次公债标售,总规模达到1,770亿美元.今日为第二轮公债标售.
周三将进行130亿美元的30年期公债标售,在其标售前,卖盘可能回归公债市场.通常交易商会卖出即将标售的券种,打压其价格,以便在标售时能够购入更多.
指标10年期公债US10YT=RR价格尾盘上涨17/32,收益率报1.95%,较周一收盘时的2.02%下跌.
30年期公债US30YT=RR价格上涨1-10/32,收益率报2.99%,亦低於周一的3.06%.
欧洲主权债务市场及银行系统的稳定性再起忧虑,刺激美国公债的避险需求.消息人士表示,德国总理梅克尔回绝了提高欧洲未来的救助基金,即欧洲稳定机制(European Stability Mechanism,ESM)资金上限的建议.
标准普尔上周曾警告,如果欧洲领导人不能就如何解决债务危机达成一致,欧元区15国的债信评级可能下调.
"市场如坐针毡地等待该评级机构对(欧洲)主权债信评等采取行动,"Morgan Stanley Smith Barney首席固定收益策略师Kevin Flanagan称.
市场在消化多数欧元区公债风险增高的前景,这种前景已经推动德国和美国公债上涨.标普若当真下调评级,对各国的影响可能不同.
12月联邦公开市场委员会(FOMC)召开会议後,美国联邦储备理事会(美联储, FED)在一份政策声明中宣布货币政策保持不变.
"(声明)没什麽变化..."4Cast利率策略师Gennadiy Goldberg称.
"最重要的是,我认为(声明)第二段同时提到了'国内'和'国际'风险,不过目前看起来像是专门指全球金融市场的困境."(完)
--编译 洪曦;审校 利棣儿/张涛
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路透上海2月10日 - 此前连涨的国债期货周五早盘止升小跌，银行间债市缺乏支撑，国开债等现券收益率稍涨，与利率互换一起转为盘整。央行公开市场本周未进行任何操作，短期流动性尚可，但下周面临着大量逆回购和临时流动性便利(TLF)等到期，忧虑未解观望情绪偏重。
路透上海2月10日 - 中国央行公开市场在春节长假后首次操作即上调利率，但之后便进入短期“休眠”状 态，从上周六起，连续六个工作日逆回购停做，本周净回笼规模亦创下七个月来新高；不过有节后大量回流现 金的对冲，短期资金面仍无虞。 尽管货币市场总量供给尚属充裕，但在偏紧的政策预期压制下，对未来流动性预期相当谨慎，中长期资金 价格不断攀高。分析人士认为，经济平稳回暖势头未改，金融降杠杆、防风险依旧是宏观调控的主要目标之一 ，货币政策风向仍会偏紧。 他们并指出，今年货币政策在量价调控两方面，会更加重视价格工具的作用，总量保证够用，不出现大的 资金缺口即可；而出于降杠杆的考量，央行对价格工具的使用将更为重视，逆回购利率上调后可能有一定的观 察期，但若有需要，后续继续调高的空间犹存。 以下为2017年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 正回购 逆回购 逆回购 SLO 净回笼量(-)
澳元兑美元在0.77美元遭遇强劲技术阻力，最近几天四度未能突破此一水平。美国总统特朗普宣称未来数周将宣布税改计划带动美元普涨，也令澳元涨势受限。