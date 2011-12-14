〔国际油市〕美国原油期货接近每桶100美元,关注OPEC会议

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡12月14日电---美国原油周三持稳在每桶100美元附近,石油输出国组织(OPEC)稍後将召开会议,预计石油部长将设定新的产量目标,使过去六个月的大幅增加供给变得合法化.
2341GMT,纽约商业期货交易所(NYMEX)1月原油期货合约CLc1下降0.04美元至每桶100.10美元,上日曾飙涨逾2美元.
OPEC的12个成员国部长周三料就明年上半年日产量限额在3,000万桶达成一致,这将令产量接近三年高位.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。