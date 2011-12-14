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亚洲 | 2011年 12月 14日 星期三 08:20 BJT

〔国际油市〕美国原油期货接近每桶100美元,关注OPEC会议

路透新加坡12月14日电---美国原油周三持稳在每桶100美元附近,石油输出国组织(OPEC)稍後将召开会议,预计石油部长将设定新的产量目标,使过去六个月的大幅增加供给变得合法化.

2341GMT,纽约商业期货交易所(NYMEX)1月原油期货合约CLc1下降0.04美元至每桶100.10美元,上日曾飙涨逾2美元.

OPEC的12个成员国部长周三料就明年上半年日产量限额在3,000万桶达成一致,这将令产量接近三年高位.

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