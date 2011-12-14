〔中国房地产〕房价回落基础仍不稳固,调控力度不能放松--发改委专家　

* 房价回落基础仍不稳固

* 调控力度不能放松

* 抓紧制定长效机制

路透北京12月14日电---中国国家发展和改革委员会宏观经济研究院副院长王一鸣表示,当前房地产市场调控仍处於关键时期,房价合理回落的基础仍不稳固,抑制投资投机需求的任务仍很艰巨,调控力度不能放松.

新华社周二援引王一鸣并称,房地产价格和投资增速适度回落,对当前中国经济增速会形成一定的影响;但从长远看,房价回落到合理区间和投资适度回调,有利於保持房地产业长期平稳健康发展.

"放松调控力度,将引发市场预期的混乱,不仅政府的公信力将受到影响,而且也不利於巩固已经取得的调控成果和房地产业的持续健康发展,"王一鸣表示.

他指出,从中国情况看,无论是个人住房消费信贷、房地产企业开发贷款,还是地方政府融资平台公司贷款,房价合理回落都不会引发金融风险.

从地方政府融资平台公司贷款看,虽然过去两年土地收益的大幅增长,使地方融资平台公司以土地抵押获取的贷款规模增加较多,但由此形成的地方政府债务规模总体上是可承受的.

王一鸣并表示,在坚持房地产调控的同时要抓紧制定房地产市场稳定健康发展的长效机制.加快构建以市场为主满足多层次需求、以政府为主提供基本保障的住房供应体系.

同时,还应健全差别化住房信贷、税收政策,合理引导自住和改善性住房需求,有效遏制投资投机性购房;调整和完善房地产开发、销售、租赁、中介服务和持有等环节的税收政策,加大房产持有成本,扩大房产税试点范围,加快房产税实施方案的研究进度.

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