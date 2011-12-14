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亚洲 | 2011年 12月 14日 星期三 08:16 BJT

〔韩国股市〕盘初下跌,三星电子等科技股领跌

路透首尔12月14日电---韩国股市周三开盘走低,因美国联邦储备理事会(美联储,FED)在今年最後一次政策会议上没有发出出台新刺激措施的信号,令投资者感到失望.

科技股在盘初领跌,三星电子(005930.KS)挫跌2.1%,LG显示器(034220.KS)跌1.65%.

0001GMT时,综合股价指数.KS11跌0.45%至1,855.73点.(完)

--编译 肖群英;审校 戴素萍

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