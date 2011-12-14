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亚洲 | 2011年 12月 14日 星期三 08:23 BJT

〔日本股市〕日经指数盘初下跌,跌破8,500点

路透东京12月14日电---日本股市日经指数周三开盘下跌,跌破8,500点,在全球经济成长放缓和欧债危机不断恶化之际,美国联邦储备理事会(美联储,FED)维持货币政策不变.

日经指数.N225下滑0.6%至8,499.39点,此前备受关注的25日移动均线切入位约8,508点未能守住.

东证股价指数.TOPX下跌0.5%至737.41点.(完)

--编译 王翔琼;审校 戴素萍

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