《中国报摘》--其他报纸重要消息12月14日(I)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
**上海证券报**
--"允许以人民币境外合格机构投资者方式(RQFII)投资境内证券市场"被正式纳入《〈内地与香港关於建立更紧密经贸关系的安排〉补充协议八》.有接近监管层的消息人士透露.RQFII很可能在月底前就会推出.
**人民日报**
--中央政府与香港特区政府签署《〈内地与香港关於建立更紧密经贸关系的安排〉补充协议八》,其中共有32项服务贸易开放和便利贸易投资的措施,包括16个服务领域的23项开放措施;以及加强两地在金融、旅游和创新科技产业等领域的合作.
--中国人民大学经济学院副院长刘元春称,货币政策大放大收会搅乱市场主体的明确预期,造成市场秩序混乱,影响实体经济的有序发展.在房地产市场的调控方面,明年仍然要坚持紧缩政策,抑制房地产投资炒作,否则可能前功尽弃.
--人民币兑美元CNY=CFXS的即期汇率已连续10个交易日触及交易区间下限,分析人士称,人民币近期走势并不表示其将进入贬值通道,连续"跌停"的态势可能即将结束.人民币大幅贬值的可能性甚微.
**第一财经日报**
--河北乐婷的段金棕等107户渔民在天津海事法院对康菲公司提起环境污染损害赔偿诉讼,要求其赔偿经济损失4.9亿余元人民币.
**21世纪经济报 道**
--广发银行行长利明献表示,为了稳定增长,政府应会释放资金,存款准备金率预计可能下调2-3次.他表示,如不下调存准率,本就捉襟见肘的存款输血管道将会变得更为狭窄.受制於存款增长乏力,预计到今年底,广发银行的存款增速只能到13%-14%,远低於年初计划的20%增速.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 周晓峰/康熙泽; 审校 杨淑祯
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。