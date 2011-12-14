《中国报摘》--其他报纸重要消息12月14日(I)

**上海证券报**

--"允许以人民币境外合格机构投资者方式(RQFII)投资境内证券市场"被正式纳入《〈内地与香港关於建立更紧密经贸关系的安排〉补充协议八》.有接近监管层的消息人士透露.RQFII很可能在月底前就会推出.

**人民日报**

--中央政府与香港特区政府签署《〈内地与香港关於建立更紧密经贸关系的安排〉补充协议八》,其中共有32项服务贸易开放和便利贸易投资的措施,包括16个服务领域的23项开放措施;以及加强两地在金融、旅游和创新科技产业等领域的合作.

--中国人民大学经济学院副院长刘元春称,货币政策大放大收会搅乱市场主体的明确预期,造成市场秩序混乱,影响实体经济的有序发展.在房地产市场的调控方面,明年仍然要坚持紧缩政策,抑制房地产投资炒作,否则可能前功尽弃.

--人民币兑美元CNY=CFXS的即期汇率已连续10个交易日触及交易区间下限,分析人士称,人民币近期走势并不表示其将进入贬值通道,连续"跌停"的态势可能即将结束.人民币大幅贬值的可能性甚微.

**第一财经日报**

--河北乐婷的段金棕等107户渔民在天津海事法院对康菲公司提起环境污染损害赔偿诉讼,要求其赔偿经济损失4.9亿余元人民币.

**21世纪经济报 道**

--广发银行行长利明献表示,为了稳定增长,政府应会释放资金,存款准备金率预计可能下调2-3次.他表示,如不下调存准率,本就捉襟见肘的存款输血管道将会变得更为狭窄.受制於存款增长乏力,预计到今年底,广发银行的存款增速只能到13%-14%,远低於年初计划的20%增速.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 周晓峰/康熙泽; 审校 杨淑祯

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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