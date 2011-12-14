〔美国债市〕公司债一级市场疲软,仅99-Cent Only Stores设定参考利率

IFR纽约12月13日电---高收益债券市场周二略微反弹,因经济数据乐观和欧洲公债成功标售令投资者信心改善.

一级市场维持疲软状况,在周一A.M. Castle宣布唯一的发债消息後,预料暂无新债定价.99-Cent Only Stores拟发行2.5亿美元八年期,三年内不可赎回高级无担保债券,信用评级为Caa1/CCC+,该债券在周二公布商谈利率在10%左右.

唯一可能在本周发债的另一家公司是Expert Global Solutions,该公司将销售3亿美元八年期高级债券,评级为Caa1/CCC+.德意志银行,巴克莱,摩根大通和苏格兰皇家银行担任联席账簿管理人.(完)

--编译 肖群英; 审校 张涛

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