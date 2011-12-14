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亚洲 | 2011年 12月 14日 星期三 08:57 BJT

〔韩国汇市〕韩元兑美元因美联储声明而下滑,公债表现平静

路透首尔12月14日电---韩元KRW=周三盘初下降,受累于美国联邦储备理事会(美联储,FED)悲观看待欧债危机,且德国总理评论表明该问题远未解决.

0025GMT,韩元兑美元KRW=KFTC报1,159.4,较周二收盘的1,154.0跌近0.5%.

三年期公债期货12月合约KTBc1升0.01点至104.57.

企划财政部计划从周三0140GMT开始,回购1.0万亿(兆)韩元(8.6670亿美元)未到期公债.

0025GMT 上日收市价

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韩元/美元KRW= 1,159.4 1,154.0

日圆/韩元JPYKRW=R 14.8622/781 14.8139/305

韩国公债期货KTBc1* 104.57 104.56

韩国综合股价指数.KS11 1,859.83 1,864.06

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* 为三年期公债近月期约报价.(完)

--编译 王翔琼;审校 郑茵

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