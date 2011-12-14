〔芝加哥期市〕谷物期货全线回落,因供应充斥以及欧元区阴霾令其承压

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透悉尼12月14日电---美国谷物期货周三全线回落,全球供应创纪录水准的前景,以及欧债危机再现阴霾,为农产品市场带来压力.
芝加哥期货交易所(CBOT)-3月小麦期约WH2下跌0.3%报每蒲式耳5.98-3/4美元.
3月玉米期货CH2下滑0.2%报每蒲式耳5.93-1/2美元,1月大豆合约Sc1下跌0.13%报11.17美元.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。