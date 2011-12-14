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亚洲 | 2011年 12月 14日 星期三 08:51 BJT

〔芝加哥期市〕谷物期货全线回落,因供应充斥以及欧元区阴霾令其承压

路透悉尼12月14日电---美国谷物期货周三全线回落,全球供应创纪录水准的前景,以及欧债危机再现阴霾,为农产品市场带来压力.

芝加哥期货交易所(CBOT)-3月小麦期约WH2下跌0.3%报每蒲式耳5.98-3/4美元.

3月玉米期货CH2下滑0.2%报每蒲式耳5.93-1/2美元,1月大豆合约Sc1下跌0.13%报11.17美元.

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