〔路透调查〕上周美国原油库存料下降,因进口减少及年末炼厂缩减库存

《全球汇市》美元上涨，投资人对特朗普总统税改计划寄予厚望
路透纽约2月10日 - 美元兑一篮子主要货币周五徘徊在11日高位附近，此前美国总统特朗普的讲话，没有动摇市场对其政府不久将公布税改政策的乐观情绪。
路透12月13日电---周二公布的一份路透调查显示,美国上周原油库存料下降,因进口减少及年末缩减库存.
根据路透访问的11位分析师平均预估,12月9日止当周美国原油库存料减少200万桶.11位分析师均预测库存减少.
美国能源资料协会(EIA)称,12月2日止当周原油日进口量增加37.5万桶至940万桶;但分析师称,他们预计上周进口量可能下降.
分析师亦指出,炼厂出於年底节税的目的通常会在一年中的最後一个月降低库存.
该项调查是在美国石油协会(API)周二2130GMT公布库存报告前发布的.随後EIA将在周三1530GMT发布一周库存报告.
炼厂产能利用率料持平於此前一周,尽管瑞士信贷数据显示,全美炼厂利润率平均上升19%.
路透调查显示,包括取暖油和柴油在内的馏分油库存上周料增加80万桶,汽油库存料增加170万桶.(完)
--编译 王兴亚;审校 石冠兰/张涛
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