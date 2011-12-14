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亚洲 | 2011年 12月 14日 星期三 08:46 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--12月14日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 
 
  一、新债招标: 

  中国财政部9:30-10:30招标发行280亿元人民币10年期国债(今年第24期续发),收益率预测均值3.46%
  中国石油化工集团50亿元九个月期超短融簿记建档(主体评级AAA),建设银行和国开行主承  
  连云港集团6亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA),浦发银行主承销
  江山制药5亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA-),交通银行主承
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  二、新债上市:   

  中国人民银行380亿元一年期央票1101096,参考收益率3.4875%
  财政部280亿元三年期固息国债110025,票面利率2.82%
  滁州城投10亿元10年期投资人选择权(5+5)浮息债(一年Shibor基准)1180172,基本利差3.05%
  龙海国资经营公司8亿元六年期固息债1180174,票面利率8.25%
  东莞玖龙纸业11亿元三年期中票1182380,票面利率6.78%
  新疆投资发展集团2.5亿元一年期短融041159024,票面利率5.75%
  泰州三福船舶工程公司3亿元一年期短融041152017,票面利率8.60%  
  江山股份(600389.SS)3.5亿元一年期短融041158020,票面利率7.00%
  新疆投资发展集团5亿元三年期中票1182381,票面利率5.80%
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  三、缴款:

  央行380亿元一年期央票1101096,发行价96.63元  
  赣粤高速(600269.SS)10亿元一年期短融
  华侨城集团14亿元一年期短融041154016,票面利率5.06%
  四川铁路投资集团20亿元五年期中票
  北京经济技术投资开发总公司14.5亿元五年期中票1182382,票面利率5.73%
  华侨城集团14亿元五年期中票1182385,票面利率5.08%
  宁夏发电集团6亿元三年期中票1182386,票面利率6.65%
  江苏双良科技7.5亿元五年期中票1182383,票面利率6.80%
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  四、还本付息:

  浙江交通投资集团14亿元七年期浮息债(一年定存基准)048015到期兑付,基本利差2.55%
  国开行150亿元10年期浮息金融债(一年定存基准)050224付息,基本利差0.56%
  杭州银行12亿元10年期发行人选择权(5+5)固息债1020009付息,票面利率5.40%
  东阳城市发展公司12亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1080162付息,票面利率6.85%
  进出口行193.2亿元五年期浮息债(一年定存基准)110309付息,基本利差0.62%
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  五、即将公布的经济数据及重要财经事件:

  --中国全国人大财经委副主任吴晓灵表示,鉴於中国的经济实力及拥有3万多亿美元的外汇
储备量,所以不应担心於资本流出.[ID:nCN1281516] 
  --中国国家发展和改革委员会宏观经济研究院副院长王一鸣表示,当前房地产市场调控仍处
於关键时期,房价合理回落的基础仍不稳固,抑制投资投机需求的任务仍很艰巨,调控力度不能
放松.[ID:nCN1282800]
  ---RQFII(人民币境外合格机构投资者)脚步渐行渐近.上海证券报周三援引接近监管层的消
息人士透露,RQFII很可能在月底前就会推出.这将有利於增强在岸和离岸人民币资金循环.
[ID:nCN1282818]
  --中国宏观经济学会秘书长王建撰文指出,产能过剩对中国经济的冲击,值得高度重视.而且
明年的过剩程度会继续趋向于严重,这将对增长形成持续压抑.钢铁行业可能是重灾区.
  --国家发改委宏观研究院副院长陈东琪表示,2012年通胀风险非常小,将有足够的政策空间
来促进经济稳定增长.当前,货币政策进入逆周期调整阶段,预计未来结构性减税、向低收入群
体增加补贴等措施将相继出台.

  国家统计局12月18日公布11月房地产价格统计信息
            12月27日公布1-11月规模以上工业企业利润              (2011年1-10月25.3%)
  ==============================================================================(完)

  --整理 边竞; 审校 曾菱

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