《中国债券市场每日交易备忘》--12月14日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 一、新债招标: 中国财政部9:30-10:30招标发行280亿元人民币10年期国债(今年第24期续发),收益率预测均值3.46% 中国石油化工集团50亿元九个月期超短融簿记建档(主体评级AAA),建设银行和国开行主承 连云港集团6亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA),浦发银行主承销 江山制药5亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA-),交通银行主承 ============================================================================== 二、新债上市: 中国人民银行380亿元一年期央票1101096,参考收益率3.4875% 财政部280亿元三年期固息国债110025,票面利率2.82% 滁州城投10亿元10年期投资人选择权(5+5)浮息债(一年Shibor基准)1180172,基本利差3.05% 龙海国资经营公司8亿元六年期固息债1180174,票面利率8.25% 东莞玖龙纸业11亿元三年期中票1182380,票面利率6.78% 新疆投资发展集团2.5亿元一年期短融041159024,票面利率5.75% 泰州三福船舶工程公司3亿元一年期短融041152017,票面利率8.60% 江山股份( 600389.SS )3.5亿元一年期短融041158020,票面利率7.00% 新疆投资发展集团5亿元三年期中票1182381,票面利率5.80% ============================================================================== 三、缴款: 央行380亿元一年期央票1101096,发行价96.63元 赣粤高速( 600269.SS )10亿元一年期短融 华侨城集团14亿元一年期短融041154016,票面利率5.06% 四川铁路投资集团20亿元五年期中票 北京经济技术投资开发总公司14.5亿元五年期中票1182382,票面利率5.73% 华侨城集团14亿元五年期中票1182385,票面利率5.08% 宁夏发电集团6亿元三年期中票1182386,票面利率6.65% 江苏双良科技7.5亿元五年期中票1182383,票面利率6.80% ============================================================================== 四、还本付息: 浙江交通投资集团14亿元七年期浮息债(一年定存基准)048015到期兑付,基本利差2.55% 国开行150亿元10年期浮息金融债(一年定存基准)050224付息,基本利差0.56% 杭州银行12亿元10年期发行人选择权(5+5)固息债1020009付息,票面利率5.40% 东阳城市发展公司12亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1080162付息,票面利率6.85% 进出口行193.2亿元五年期浮息债(一年定存基准)110309付息,基本利差0.62% ============================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --中国全国人大财经委副主任吴晓灵表示,鉴於中国的经济实力及拥有3万多亿美元的外汇 储备量,所以不应担心於资本流出.[ID:nCN1281516] --中国国家发展和改革委员会宏观经济研究院副院长王一鸣表示,当前房地产市场调控仍处 於关键时期,房价合理回落的基础仍不稳固,抑制投资投机需求的任务仍很艰巨,调控力度不能 放松.[ID:nCN1282800] ---RQFII(人民币境外合格机构投资者)脚步渐行渐近.上海证券报周三援引接近监管层的消 息人士透露,RQFII很可能在月底前就会推出.这将有利於增强在岸和离岸人民币资金循环. [ID:nCN1282818] --中国宏观经济学会秘书长王建撰文指出,产能过剩对中国经济的冲击,值得高度重视.而且 明年的过剩程度会继续趋向于严重,这将对增长形成持续压抑.钢铁行业可能是重灾区. --国家发改委宏观研究院副院长陈东琪表示,2012年通胀风险非常小,将有足够的政策空间 来促进经济稳定增长.当前,货币政策进入逆周期调整阶段,预计未来结构性减税、向低收入群 体增加补贴等措施将相继出台. 国家统计局12月18日公布11月房地产价格统计信息 12月27日公布1-11月规模以上工业企业利润 (2011年1-10月25.3%) ==============================================================================(完) --整理 边竞; 审校 曾菱