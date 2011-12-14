更正:《外汇动态》欧元能否守在1.30美元的期权障碍上方?

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(更正:因英文原文有误,删除稍早关於波林格区间底端水准以及9月初以後接下来一个月多数时间欧元在波林格区间下方交投的错误描述.)
0041GMT---交易商称,近期欧元的焦点是能否设法守在1.30美元的期权障碍上方.
在障碍水准附近可能浮现期权交易人士的买盘,对欧元产生支撑.但如果跌破该水准,卖盘可能加速.
"我一直在关注欧元何时能出现反弹,并吸引一些空头回补,"一日系银行的交易员说,"但观察欧元的动能时,我认为风险偏向下行."
欧元兑美元EUR=持稳於1.3042.(完)
--编译 杜明霞;审校 张涛
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韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。