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亚洲 | 2011年 12月 14日 星期三 09:12 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--12月14日-12月21日

(除特别说明外,均为GMT时间)

12月14日(三)

法兰克福--德国标售约50亿欧元,票息为0.25%、2013年12月13日到期的两年期公债.

罗马--意大利标售20-30亿欧元、票息为4.75%、2016年9月15日到期的BTP固息债券.认购於1000GMT截止.

伦敦--英国标售30亿英镑、票息4%、2022年到期的公债.

渥太华--加拿大标售三年期名义债券.

华盛顿--美国财政部标售30年期公债.

12月15日(四)

伦敦--英国标售40亿英镑、票息1.75%、2017年到期的公债.

马德里--西班牙标售25-35亿欧元:票息3.15%、2016年1月31日的公债;票息5.50%、2021年4月30日到期的公债以及票息4.00%、2020年4月30日到期的公债.

东京--日本标售20年期公债(0130).

12月16日(五)

主要国家暂无发债计划.

12月19日(一)

华盛顿--美国财政部标售两年期公债.

12月20日(二)

伦敦--英国标售票息4.25%、2017年到期的公债.

华盛顿--美国财政部标售五年期公债.

12月21日(三)

罗马--意大利财政部公布12月29日标售的固息债券和欧元银行间拆放款利率(Euribor)挂钩浮息债券(CCTeu)细节.

华盛顿--美国财政部标售七年期公债.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 王翔琼;审校 徐文焰

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