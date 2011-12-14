《全球主要国家债券发行预告》--12月14日-12月21日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(除特别说明外,均为GMT时间)
12月14日(三)
法兰克福--德国标售约50亿欧元,票息为0.25%、2013年12月13日到期的两年期公债.
罗马--意大利标售20-30亿欧元、票息为4.75%、2016年9月15日到期的BTP固息债券.认购於1000GMT截止.
伦敦--英国标售30亿英镑、票息4%、2022年到期的公债.
渥太华--加拿大标售三年期名义债券.
华盛顿--美国财政部标售30年期公债.
12月15日(四)
伦敦--英国标售40亿英镑、票息1.75%、2017年到期的公债.
马德里--西班牙标售25-35亿欧元:票息3.15%、2016年1月31日的公债;票息5.50%、2021年4月30日到期的公债以及票息4.00%、2020年4月30日到期的公债.
东京--日本标售20年期公债(0130).
12月16日(五)
主要国家暂无发债计划.
12月19日(一)
华盛顿--美国财政部标售两年期公债.
12月20日(二)
伦敦--英国标售票息4.25%、2017年到期的公债.
华盛顿--美国财政部标售五年期公债.
12月21日(三)
罗马--意大利财政部公布12月29日标售的固息债券和欧元银行间拆放款利率(Euribor)挂钩浮息债券(CCTeu)细节.
华盛顿--美国财政部标售七年期公债.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 王翔琼;审校 徐文焰
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韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。