美空军无人机在塞舌尔坠毁--美使馆

《全球汇市》美元上涨，投资人对特朗普总统税改计划寄予厚望
路透纽约2月10日 - 美元兑一篮子主要货币周五徘徊在11日高位附近，此前美国总统特朗普的讲话，没有动摇市场对其政府不久将公布税改政策的乐观情绪。
(本文由路透中文网编译提供)
路透维多利亚12月13日电---美国驻毛里求斯大使馆称，美国一架无人驾驶飞机周二在塞舌尔国际机场坠毁。
“美国空军一架遥控MQ-9型无人驾驶飞机在马埃岛塞舌尔国际机场坠毁。该无人机未装备武器，没有人员伤亡，”美国大使馆在声明中称。
塞舌尔民用航空管理局（SCAA）确认了该事故，称该机正在进行“例行巡逻”，坠毁原因是机械故障。
美国大使馆没有评论该机的用途，称坠毁原因不明。
12月4日伊朗声称，在该国东部接近阿富汗的地方击落一架美国无人机。随後伊朗在电视上播出了无人驾驶飞机的画面，并称即将破解其技术秘密。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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