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货币新闻 | 2011年 12月 14日 星期三 10:10 BJT

美空军无人机在塞舌尔坠毁--美使馆

(本文由路透中文网编译提供)

路透维多利亚12月13日电---美国驻毛里求斯大使馆称，美国一架无人驾驶飞机周二在塞舌尔国际机场坠毁。

“美国空军一架遥控MQ-9型无人驾驶飞机在马埃岛塞舌尔国际机场坠毁。该无人机未装备武器，没有人员伤亡，”美国大使馆在声明中称。

塞舌尔民用航空管理局（SCAA）确认了该事故，称该机正在进行“例行巡逻”，坠毁原因是机械故障。

美国大使馆没有评论该机的用途，称坠毁原因不明。

12月4日伊朗声称，在该国东部接近阿富汗的地方击落一架美国无人机。随後伊朗在电视上播出了无人驾驶飞机的画面，并称即将破解其技术秘密。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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