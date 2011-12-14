〔欧元区评等〕标普称更多主权和银行的债信评级面临降级风险

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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路透纽约12月13日电---标准普尔周二表示,将有更多的主权和银行债券面临评级遭调降的风险.稍早其警告可能下调15个欧元区国家债信评级.
标普全球固定收益研究主管Diane Vazza在声明中称,"主权国家和银行持续呈现最大的评级下调风险.这两类实体主要集中在欧洲.有25个欧洲国家和42家欧洲银行列在我们可能调降债券评级的名单之中."
标普称,截至12月6日,有463个实体列在降级风险最高的名单中,多於11月1日的457个.(完)
--编译 王翔琼;审校 张涛
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路透北京2月7日 - 以下为中国2017年1月主要宏观经济指标 路透调查预测中值一览表。 各指标数据 2017年 2016年 （除注明外，均为同比%） 1月实际 1月预估中 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 值 值 居民消费价格指数(CPI) ~ 2.4 2.1 2.3
路透上海2月7日 - 中国财政部周三将招标发行一年和10年新发国债。路透调查显示，今年春节前后中国央行调升多个政策利率以来，债市走势持续低迷，周二现券情绪午后虽有所平复，但长端预期仍然偏弱，短久期品种相对受到青睐；两期债中标利率料接近二级，预测均值分别落在2.78%和3.46%。