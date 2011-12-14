〔希腊财政〕1-11月预算赤字同比增逾5%,预算目标恐更难实现

* 中央政府1-11月预算赤字较上年同期增加5.1%

* 以总量计1-8月建筑活动萎缩近38%

* 希腊国库券标售的收益率上升

路透雅典12月13日电---周二数据显示,希腊今年1-11月的公共赤字较上年同期增加逾5%,使得预算目标更难企及.另外,希腊建筑活动则自年初以来下降超过三分之一.

在国际官员和银行家围绕1,300亿欧元新援金制定细节之际,上述数据凸显了希腊总理帕帕季莫斯领导下的技术型政府所面临的重大挑战.帕帕季莫斯在任职希腊总理前是欧洲央行(ECB)的官员.

Capital Economics的分析师Ben May谈到,"希腊的经济衰退将比该国政府及欧盟/欧洲央行/国际货币基金组织(IMF)联合检查组所预计的更加严重."

他说,"希腊在削减预算赤字上将举步维艰,而且在推行撙节措施上亦将承受更大压力.肯定存在这样一种风险,即希腊很可能决定最好还是违约."

希腊财政部周二公布的数据显示,该国中央政府今年前11个月的预算赤字较上年同期增加5.1%,达到205.2亿欧元(271亿美元).

这意味着,希腊恐无法实现将赤字与国内生产总值(GDP)之比削减至9%的目标,去年该比例为10.6%,而且亦可能迫使希腊政府实施额外撙节措施,以达到2012年的预算目标.

IMF周二调降了对希腊今明两年经济预估,称今年经济或将下滑6%,之前的预期为萎缩5.5%.[ID:nCN1282182]

IMF希腊任务小组主管Poul Thomsen在记者会上表示,"改革步伐一直落後于日程,尚未达到能对投资气候带来决定性变化的临界水准."

周二公布的建筑数据表现惨淡,进一步凸显了希腊的困境.数据显示希腊建筑活动持续大幅下滑.以总量计1-8月建筑活动萎缩了37.8%,新建筑许可的数量减少30.6%.在加入欧元区和举办2004年奥运会时,建筑活动曾为希腊经济增长提供关键推动力.

希腊周二标售了16.25亿欧元六个月期国库券,但收益率较11月标售时升高6个基点至4.95%.(完)