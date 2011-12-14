〔美国政经〕众议院无视白宫行使否决权威胁,通过Keystone管道项目议案

路透华盛顿12月13日电---美国共和党控制的众议院周二无视白宫行使否决权的威胁,通过了一项议案,以加快批准Keystone XL(TRP.TO)的加拿大-德州管道项目.

这项规定是一套整体议案的一部分.议案中还包括延长1.6亿美国人的薪资税削减政策.民主党反对共和党将两个问题联系到一起.

众议院的这项议案将提交至参议院,总统奥巴马料在本周晚些时候予以否决,为预期的达成妥协埋下伏笔.(完)