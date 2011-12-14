《中国报摘》--其他报纸重要消息12月14日(II)

**证券时报**

--深圳一达通企业服务有限公司发布报告称,受国际经济形势影响,与往年年底外贸企业订单稳步上升相反,今年10月份和11月份,中国中小企业外贸企业订单量骤降,同比降幅达三成;12月初至今中小企业外贸订单量环比有所上升,但并不明显.

--国海证券(000750.SZ)公告称,公司董事会已授权公司经营层在业务开展初期使用不超过5亿元人民币的自有资金从事融资融券业务.

--山东黄金(600547.SS)公告称,公司拟以自有资金收购控股子公司山东金石矿业公司另一股东黄加园持有的金石公司25%股权,交易金额为4.15亿元.

--因筹划重大资产重组而於11月23日停牌的英飞拓(002528.SZ)披露,拟以现金对价收购在加拿大多伦多证券交易所上市的March Networks CorporationMN.TO100%股权,支付对价总金额约为9,010.57万加元(约合人民币5.54亿元).

**经济参考报**

--中国工程机械的销售同比已出现了连续七个月下滑.中国工程机械工业协会秘书长苏子孟表示,明年随着保障房、水利设施建设及国家十二五规划的展开,估计明年下半年工程机械的销售会有起色,明年工程机械的销售形势会呈现前低後高的走势.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 周晓峰/苏丹; 审校 杨淑祯

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