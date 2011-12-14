(重发)〔光伏产业〕中国公示首批20家多晶硅行业准入企业名单,保利协鑫等入选

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路透北京12月14日电---中国工信部周二对首批20家符合《多晶硅行业准入条件》企业名单进行公示,保利协鑫(3800.HK)、赛维LDKLDK.N、昱辉阳光(SOL.N)旗下的多晶硅企业均入选.

这三家企业分别是江苏中能硅业硅业科技发展有限公司、江西赛维LDK光伏硅科技有限公司和四川瑞能硅材料有限公司.公示期为12月13日至19日.

2011初中国政府发布《多晶硅行业准入条件》,规定新建和改扩建项目投资中最低资本金比例不得低於30%,太阳能级多晶硅项目每期规模大於3,000吨/年,并对资源条件和能耗等做出严格规定.市场人士认为,这有利於市场资源加速向拥有规模化和技术、成本优势的大型企业聚集.

此批公示名单中其他入选企业包括大全新能源(DQ.N)、河南洛阳中硅、特变电工(600089.SS)旗下的特变电工新疆硅业公司、东方电气(600875.SS)母公司旗下的峨眉半导体材料、青海黄河上游水电开发有限责任公司等.

天威保变(600550.SS)旗下共有三家企业入选,包括和川投能源(600674.SS)的合资企业四川新光硅业、和乐山电力(600644.SS)合资的乐电天威,及天威保变参股的天威四川硅业.

从地域上看,四川、重庆地区和西北各省区(陕西、内蒙、青海、宁夏和新疆)各有7家企业入选,江苏、河南、江西、云南、湖北和浙江各有一家企业入选.

从技术路线看,除浙江中宁硅业有限公司采用硅烷法,宁夏宁电光伏材料有限公司使用冶金法外,其余企业均采用改良西门子法.目前改良西门子法是占据主流,但该工艺在加工过程中能耗较高.

得益於前些年国际太阳能光伏发电市场的迅速膨胀,作为光伏电池原材料的多晶硅现货价格从2005年的每公斤30美元左右涨至2008年最高点时的500美元.暴利吸引下国内大批企业投资建设多晶硅项目.

但今年以来光伏行业受国外主要市场扶持政策调整遭遇需求寒冬,包括多晶硅在内的全产业链产品价格暴跌,目前价格复跌至每公斤30美元左右,令国内众多成本平均在40美元左右的中小厂家难以为继.

中国光伏产业联盟上月提供的数据显示,国内中部省近20家多晶硅企业中仅有一两家企业仍在维持生产,其他已全部停产,裁员人数多达 2,000人.(完)

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