〔英国经济〕央行首席经济学家戴尔预计明年底经济将温和复苏--彭博

路透伦敦12月14日电---英国央行首席经济学家戴尔周三接受彭博采访时表示,英国经济明年可能面临一段时期的负增长,到2012年下半年将"温和复苏".

戴尔表示,他预计"经济成长大致持平",并补充道,经济亦可能"在一或两个季度内呈现负增长."

戴尔在彭博网站刊登的文章中称,"对於我们国家的绝大多数企业和家庭来说,真正重要的是使经济成长达到更正常的水准,从而能令失业再度下降,并让企业订单回升至更正常的水平."

戴尔表示,他认为2012年上半年通胀将大幅下滑,但补充道,若通胀未能下降,"将对未来的货币政策方向产生影响."

戴尔周二发表演讲时称,若明年通胀没有像英国央行预期的那样快速下滑,他会对量化宽松措施是否是刺激经济的正确之举持保留意见.(完)