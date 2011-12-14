〔中国金融〕原定明年1月1日实施的银行业新监管标准将推迟--报载

路透北京12月14日电---本地媒体经济参考报周三报导引述中国银监会知情人士称,银监会已经决定将原定於明年1月1日实施的银行业新监管标准推迟.

"鉴於当前国内经济增速面临下滑,银行业需要在资金充足的情况下,确保支持实体经济的发展,包括信贷投放,"上述知情人士称.

报导并指出,至于何时开始实施新监管标准,银监会方面尚未确定.

"如果新监管标准推迟实施,就意味着至少明年上半年,银行的资本压力在监管层面有望松绑,资本压力也将得到缓解,这有利於配合当前货币政策'预调微调',"报导援引中国银行(3988.HK)(601988.SS)金融研究所所长宗良称.

参考巴塞尔III资本协议的中国银行业新资本监管标准本计划於2012年1月1起开始实施.

中国银监会此前就银行资本监管的新标准徵求意见,明确资本充足率标准及达标时间,并对风险资产权重进行更精细的设计.正常时期中国系统重要性银行和非系统重要性银行资本充足率将分别不得低於11.5%和10.5%,原则上应分别於2013年底和2016年底前资本达标.[ID:nCN1899259]

中国银行业监督管理委员会最新数据显示,截至9月末,商业银行的资本充足率达12.3%,核心资本充足率为10.1%,均较二季度末略有提高.[ID:nCN1221874](完)