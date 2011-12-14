〔路透调查〕瑞士央行或调整瑞郎汇率上限,但预料不在本周进行

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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路透苏黎世12月13日电---周二公布的一项路透调查显示,鉴於欧债危机愈演愈烈,瑞士央行可能在未来几个月大幅调整每欧元兑1.20瑞郎的瑞郎汇率限制,但在本周的会议上不会作出政策调整.
瑞士央行定於周四举行下次政策评估会议.该央行曾在9月6日设定瑞郎汇率上限,此前瑞郎在几个月内飙升近20%,恐将拖累瑞士经济滑向衰退.
随着瑞士经济减速的迹象增多,呼吁瑞士央行进一步压低瑞郎或采取其他缓解措施的声音高涨.
假若欧债危机基本维持现状,在25位受访分析师中,13人预料瑞士央行将调整瑞郎汇率上限,四人预计在12月15日会议上采取此类行动,七人预测在未来三个月采取行动,另有两人预料瑞士央行在其他时刻采取行动.
瑞士央行总裁希尔德布兰德及副总裁乔丹和丹亭,在近期一直发表口头警告以压低瑞郎,市场揣测瑞士央行可能出手干预,协助压低瑞郎兑欧元汇价至1.24左右.
分析师普遍预料,欧元兑瑞郎的合理汇价在1.30-1.40之间,一些人指出,将瑞郎上限移至合理汇价区间附近,将使其更难以守卫.
在预料调整瑞郎兑欧元汇率上限的分析师中,10人预计调高上限至1.25,三人预料调升至1.30.但没有人预期瑞士央行冒险大幅调高至1.35.(完)
--编译 肖群英;审校 戴素萍
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