美国称不满意中国履行WTO义务的方式

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿12月13日电---美国助理贸易代表雷德(Claire Reade)周二表示，美国对中国履行世贸组织义务的方式并不满意，并一直在加大其执法力度。
雷德对美国国会及行政部门中国问题委员会(Congressional-Executive Commission on China)表示：“我们正加大努力，我们不会任其发展。”
但雷德表示，如果收到私营部门或国会成员关於要求调查中国在不公平贸易实践中的汇率政策的正式请求後，她不知道美国政府会如何回应。
雷德指出，美国财政部在汇率问题上占主导作用。
美国前总统小布什政府拒绝了若干个要求调查中国货币行为的请求，但奥巴马政府从未收到过类似请求。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。