美国称不满意中国履行WTO义务的方式

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿12月13日电---美国助理贸易代表雷德(Claire Reade)周二表示，美国对中国履行世贸组织义务的方式并不满意，并一直在加大其执法力度。

雷德对美国国会及行政部门中国问题委员会(Congressional-Executive Commission on China)表示：“我们正加大努力，我们不会任其发展。”

但雷德表示，如果收到私营部门或国会成员关於要求调查中国在不公平贸易实践中的汇率政策的正式请求後，她不知道美国政府会如何回应。

雷德指出，美国财政部在汇率问题上占主导作用。

美国前总统小布什政府拒绝了若干个要求调查中国货币行为的请求，但奥巴马政府从未收到过类似请求。（完）