〔路透专访〕戴德梁行料明年中国区业务将获更大投入,外资购地正当时

美国热股：时代华纳季度营收成长逾11%，股价盘初上涨
路透2月8日 - 时代华纳公布季度营收成长11.47%，受哈利波特外传--怪兽与牠们的产地(神奇动物在哪里)票房成功带动。目前美国电话电报公司(AT&T)T.N收购时代华纳的程序正在进行中。
* 被收购後,中国区业务料获更大投入
* 外资购地正当时
* 限购不松,明年中国住宅市场料难有起色
作者 邵晓忆
路透北京12月15日电---国际物业顾问公司---DTZ戴德梁行称,公司被澳洲UGLUGL.AX公司收购後,明年中国区业务料将获得更大投入.并称由於调控令土地价格下滑,当前为外资房地产公司抄底中国土地市场的好时机.
DTZ戴德梁行华北区董事总经理何衍钧在路透专访时并称,若中国政府不放开限购,明年房地产市场尤其是住宅市场难有起色.
"现在收购我们公司澳洲UGI资产和营业额很大,只是在亚洲地区的业务有待发展,我估计他们会用相当大的力度来拓展我们地区的业务,"何衍钧表示.
澳洲建筑公司UGL於12月初收购拥有百年历史的戴德梁行,作价7,750万英镑,以拓展地产业务以及抓住中国市场的发展机遇.戴德梁行进入中国已近20年,现于大中华地区设有18个分公司,为大陆区域领先的外资房地产服务商.
UGL总经理Richard Leupen稍早对路透表示,公司被DTZ中国区的业务表现所吸引.目前中国市场正在兴起,未来仍很多发展空间,UGL希望参与其中.[ID:nL4E7MA09A]
**外资购地正当时 **
何衍钧表示,中国楼市调控已令土地市场出现降温,大陆开发商资金链普遍趋紧,亦缺乏融资渠道.这对於资金充裕的外资地产商,尤其是港资来说,是购进土地的好时机.
"关键是对未来中国经济看好,未来房价应该还是会上升.所以他们觉得现在可能是选择优质发展地块的好时间,"何衍钧表示.
近期外资地产企业纷纷在中国拿地,显示对未来楼市看好.长实(0001.HK)及和记黄埔0013.HK11月以8.96亿元人民币,投得佛山一地块,12月初再斥资19亿元购得大连地块;新加坡嘉德置地集团11月斥资总价约65亿元购得一重庆地块.
在持续调控下,中国土地市场已明显降温.中国指数研究院数据显示1-9月,全国133个城市土地成交溢价率为14%,较去年同期减少13个百分点;1-9月全国130个城市成交楼面均价为1,066元/平方米,同比下跌17%.
"过去拍地,每个人去买都想创造一个新的地王出来...现在你不来跟我抢,可以比较理性地计算风险,选择优质发展地块,"何衍钧称.
** 明年住宅市场难有起色 **
谈及楼市调控效果,何衍钧表示,就一线城市来看,中国房地产调控已非常成功,房价已被稳住;而未来随着调控深入及从紧信贷政策效果显现,明年下半年二、三及四线城市住宅价格面临较大回调.
同时,官方屡次表态调控不放松,住宅市场冷清的局面预计将延续至明年.如果限购不取消,市场很难恢复活力.
中国政府今年以来实施的房地产调控政策已令国内房价下降在一、二线城市蔓延.国家统计局数据显示,10月已有近一半城市房价出现环比下降,同比价格涨幅亦继续放缓,为今年以来最低,显示房价拐点初现.
周三结束的中央经济工作会议明确提出,明年要坚持房地产调控政策不动摇,促进房价合理回归,加快普通商品住房建设,扩大有效供给,促进房地产市场健康发展.
"假如中国通胀控制达到中央目的,保障房供应出来,房地产调控或许可以放松一点.但一年之内,这两个目标比较难达到,"何衍钧表示.(完)
--审校 杨淑祯
路透2月8日 - 时代华纳公布季度营收成长11.47%，受哈利波特外传--怪兽与牠们的产地(神奇动物在哪里)票房成功带动。目前美国电话电报公司(AT&T)T.N收购时代华纳的程序正在进行中。
路透2月8日 - 印尼主要铜冶炼商PT Smelting的一名主管周三表示，在面临罢工及其他活动之际，美国自由港麦克默伦铜金矿公司已经警告称将会缩减在印尼的采矿活动。
道琼工业指数下跌52.72点，或0.26%，至20,037.57点；标准普尔500指数跌5.08点，或0.22%，至2,288点；纳斯达克指数挫11.8点，或0.21%，至5,662.42点。(完) (编译 刘静；审校 母红)