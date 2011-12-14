委内瑞拉称新获中国40亿美元贷款

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透加拉加斯12月13日电---委内瑞拉总统查韦斯周二表示，该国刚刚获得中国一家银行40亿美元贷款。
查韦斯在电视讲话中称：“昨天在北京，中国又有一家银行同意向委内瑞拉提供40亿美元贷款。这些钱主要用来干嘛？盖房子。”
目前还不清楚，查韦斯指的究竟是新的贷款，还是中国国家开发银行向委内瑞拉提供第三批40亿美元社会发展项目循环信贷的正式协议。
委内瑞拉财长吉奥尔达尼（Jorge Giordani）11月时表示，已就国开行第三批贷款达成原则性协议。
查韦斯正试图解决该国日益突出的住房短缺问题，这也是查韦斯主要支持者群体--贫困人群的心病。查韦斯将参加明年10月大选。
自2007年以来，委内瑞拉已向中国借款共320亿美元，部分已以原油偿付。（完）
编译：靳怡雯 发稿：朱淑珍
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。