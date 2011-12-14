〔中国债市〕现券收益率窄幅震荡,政策宽松预期市场谨慎乐观

路透上海12月14日电---中国银行间债市周三现券收益率窄幅震荡.12月中下旬,财政存款的投放继续为市场提供流动性,支撑买盘.稍早公布的信贷数据显示,在贷存比高压下,欲加大信贷投放,宽松政策仍可期.不过在实质性利好政策尚未出台前,投资者保持谨慎乐观态度.

"成交有所增加,但是收益率变化不大,"华北一银行交易员表示.

他并指出,存款准备金率的再次松动可能性极大.但是债市配置户和交易户到年底交易趋减,以观望为主.配置户不动,交易户参与也少的情况下,市场成交比较稀少.

11月新增信贷略高於市场预期,但在央行已放开信贷闸门的背景下,这一增速并不算高,显示银行受制於存贷比较高等因素,加大信贷投放依然面临一定的困难.市场人士并认为,如果近期经济基本面没有起色,後续宽松政策仍可期.[ID:nCN1283968]

中央经济工作会议延续了"货币政策稳健"的主基调,但"稳增长"依然是明年的首要任务.市场人士认为,未来政策松动的可能性在增加,债市亦有望迎来利好.

今日闭幕的中国中央经济工作会议提出,明年经济社会发展要突出把握好稳中求进的总基调,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,保持政策的连续性和稳定性.[ID:nCN1283394]

剩余期限约0.93年的央票1101088券最新报价收益率tCN1101088=CFXM为3.4950%/3.4800%,上日尾盘为3.4860%/3.4800%.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

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今日 2.9305 3.2292

上日 2.9649 3.4847

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.4920/3.4242

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.6298/2.5528

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.5424/3.4814(完)

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--发稿 冉莹; 审校 林高丽

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