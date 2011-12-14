〔路透调查〕印度央行周五料维持利率不变,2012年中料将降息25个基点

路透孟买12月13日电---市场普遍预计印度央行周五将维持利率不变,但路透最新调查显示,分析师预计印度央行2012年将加快放松货币政策,因该国经济状况恶化.

接受路透访查的20名分析师中,除一名外其余都预计印度央行周五将维持利率不变.

印度央行自2010年初以来已经升息13次,将回购利率INREPO=ECI提高至8.50%.该央行10月暗示,未来数月偏向维持利率不变,因预期居高不下的通胀将开始放缓.

大多数受访分析师预计印度央行2012年第二季之前不会降息,但他们认为印度央行下调银行准备金率(CRR)INCRR=ECI的时间将早于之前预期.

15位受访者中,除了一位以外其余全部预计印度央行周五将维持CRR为6%不变.

但是11名受访者中有五名认为印度央行将於2012年第一季末下调CRR,大多数预计将在6月下调CRR.10月调查结果为,预期中值是印度央行在明年9月前都将维持CRR不变.

6个受访者中,有10个预计到明年6月底,回购利率至少将下调25个基点,有五个受访者预计回购利率将维持在当前的8.50%,有一个受访者预计回购利率将上升.(完)