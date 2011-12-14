〔路透调查〕印度央行周五料维持利率不变,2012年中料将降息25个基点

《全球汇市》美元上涨，投资人对特朗普总统税改计划寄予厚望
路透纽约2月10日 - 美元兑一篮子主要货币周五徘徊在11日高位附近，此前美国总统特朗普的讲话，没有动摇市场对其政府不久将公布税改政策的乐观情绪。
路透孟买12月13日电---市场普遍预计印度央行周五将维持利率不变,但路透最新调查显示,分析师预计印度央行2012年将加快放松货币政策,因该国经济状况恶化.
接受路透访查的20名分析师中,除一名外其余都预计印度央行周五将维持利率不变.
印度央行自2010年初以来已经升息13次,将回购利率INREPO=ECI提高至8.50%.该央行10月暗示,未来数月偏向维持利率不变,因预期居高不下的通胀将开始放缓.
大多数受访分析师预计印度央行2012年第二季之前不会降息,但他们认为印度央行下调银行准备金率(CRR)INCRR=ECI的时间将早于之前预期.
15位受访者中,除了一位以外其余全部预计印度央行周五将维持CRR为6%不变.
但是11名受访者中有五名认为印度央行将於2012年第一季末下调CRR,大多数预计将在6月下调CRR.10月调查结果为,预期中值是印度央行在明年9月前都将维持CRR不变.
6个受访者中,有10个预计到明年6月底,回购利率至少将下调25个基点,有五个受访者预计回购利率将维持在当前的8.50%,有一个受访者预计回购利率将上升.(完)
--编译 杜明霞;审校 戴素萍
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