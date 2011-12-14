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债券 | 2011年 12月 14日 星期三 10:21 BJT

〔中国新债〕福建轻纺控股下周三将发行7亿元中期票据,期限五年

路透上海12月14日电---中国福建省轻纺(控股)有限责任公司周三公告称,将於下周三(21日)簿记建档
发行7亿元人民币中期票据,期限五年.

  具体条款如下:

   发行人    注册金额 拟发规模   期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)    (年)                                      (缴款日)
 =============================================================================================
  福建轻纺       17       7        5   12/21簿记建档  光大银行     AA-      12/22       12/23
  控股公司                                            国开行
 =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选中国债券信息网(here)

  --发稿 边竞; 审校 乔艳红

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