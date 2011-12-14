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亚洲 | 2011年 12月 14日 星期三 10:23 BJT

〔中国新债〕陕西交通建设集团下周三将发行50亿元中期票据,期限三年

路透上海12月14日电---中国陕西省交通建设集团公司周三公告称,将於下周三(21日)簿记建档发行50亿元
人民币中期票据,期限三年.

  具体条款如下:

   发行人    注册金额 拟发规模   期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)    (年)                                      (缴款日)
 =============================================================================================
  陕西交通       50      50        3   12/21簿记建档  工商银行     AA       12/22       12/23
  建设集团                                            交通银行
 =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选中国债券信息网(here)

  --发稿 边竞; 审校 杨淑祯

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