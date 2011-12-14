〔路透调查〕印度卢比或已触底,明年底前料温和反弹

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透班加罗尔12月13日电---印度卢比兑美元周二触及纪录低点53.35,路透调查显示,该货币对或许已经触底,明年底前料将温和上扬.
外界对亚洲各国央行将在明年上半年放宽政策的预期升温,其中包括印度央行,期望此举可以刺激下半年经济成长,并吸引紧张的投资人回场.
路透12月8-13日对23位策略师和分析师的访问结果显示,三个月後印度卢比将升破51,并在明年此时升至49.
"我们预计全球形势将温和改善,"Quant Capital的Bhupesh Bameta表示."印度与西方国家仍有成长上的差距,因此我们预计资本流入会增加."
调查预估结果范围较广,突显印度卢比前景的不确定性;卢比兑美元自今年初以来已经挫跌18%,使其成为亚洲表现最差的货币.
对卢比/美元一个月後汇率预估介於低见53到急升至48之间.这与一年後汇价预估区间差别不大,後者介於54.50至45间.(完)
--编译 李爽;审校 龚芳
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。