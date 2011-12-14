〔路透调查〕印度卢比或已触底,明年底前料温和反弹

路透班加罗尔12月13日电---印度卢比兑美元周二触及纪录低点53.35,路透调查显示,该货币对或许已经触底,明年底前料将温和上扬.

外界对亚洲各国央行将在明年上半年放宽政策的预期升温,其中包括印度央行,期望此举可以刺激下半年经济成长,并吸引紧张的投资人回场.

路透12月8-13日对23位策略师和分析师的访问结果显示,三个月後印度卢比将升破51,并在明年此时升至49.

"我们预计全球形势将温和改善,"Quant Capital的Bhupesh Bameta表示."印度与西方国家仍有成长上的差距,因此我们预计资本流入会增加."

调查预估结果范围较广,突显印度卢比前景的不确定性;卢比兑美元自今年初以来已经挫跌18%,使其成为亚洲表现最差的货币.

对卢比/美元一个月後汇率预估介於低见53到急升至48之间.这与一年後汇价预估区间差别不大,後者介於54.50至45间.(完)