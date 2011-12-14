《热点透视》贝南克寿诞之际,美联储未推新刺激政策

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Martin Hutchinson 编译 隋芬

路透纽约12月13日电---为庆祝贝南克主席的生日,周二美国联邦储备理事会(美联储,FED)没有出台新的刺激举措.美国11月失业率降至8.6%,且第四季经济增长预测被上修,因而美联储最新声明主要关注的是全球问题,特别是欧洲问题.更值得注意的是,美联储没有推出进一步购买美债的第三轮量化宽松(QE3).在这种环境下,加之货币供应强劲,等明年12月贝南克迎来59岁生日时,他给市场的低利率礼物可能会到期.

由於美联储的政策无论从利率还是货币刺激而言都格外宽松,且美国经济的稳健迹象近来大增,因此美联储需要找出不收紧政策的更多理由.欧元区危机与全球增长放缓,就是这类理由之一--但也没有迹象显示,美联储会像一些观察人士预测的那样,早早进一步诉诸无可比拟的美债购买措施.表面来看,政策在2013年中期前都将几无变动,美联储承诺近零利率会一直维持到那时.

不过,市场可能会迫使美联储在这之前就重做打算.10月消费者物价虽较前月下跌,但同比仍上涨3.5%,且油价接近每桶100美元.更不利的是,过去一年间M2货币增速达到9.8%,比名义国内生产总值(GDP)增速的两倍还高,这意味着通胀压力可能正在积聚.

严重的实际负利率所导致的资本市场扭曲也更趋明显,加大了经由资本不当配置引发信贷紧缩的风险.这样一来,在贝南克为下次生日吹熄蜡烛之前,美联储可能就需要在利率路径上作出改变,即便它亦需要向金融体系注入更多流动性,而不是向生产性行业增加放款.如果它果真这麽做,那就是一份出乎意料、但受人欢迎的礼物.

背景资料:

--美国联邦公开市场委员会(FOMC)12月13日会议宣布,维持联邦基金利率目标在0-0.25%的区间,并重申将维持低利率直至2013年中.其亦维持9月宣布的卖短买长(扭转操作,twist operation).委员之一的芝加哥联储总裁埃文斯投票反对,希望推出进一步宽松政策.[ID:nCN1282436](完)