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货币新闻 | 2011年 12月 14日 星期三 18:09 BJT

〔表格〕欧元区10月工业生产较前月下降0.1%,较上年同期增长1.3%

路透布鲁塞尔12月14日电---欧盟统计局周三公布:

* 欧元区10月工业生产较前月下降0.1%,较上年同期增长1.3%(路透调查预估分别为持平和上升2.1%).

以下为详细数据(变动百分比):

10月 调查预估 9月 8月 7月

整体产出(较前月) -0.1 0.0 -2.0 1.3 0.9

(扣除建筑)(较上年同期) 1.3 2.1 2.2 6.0 4.4

半成品(较前月) -0.8 -2.2 1.4 0.6

(较上年同期) 0.4 2.2 5.3 4.2

能源(较前月) -0.9 -1.6 1.0 0.2

(较上年同期) -5.1 -3.1 -2.1 -4.0

资本财(较前月) 1.2 -3.9 2.3 2.9

(较上年同期) 5.3 5.9 13.0 11.8

耐用消费品(较前月) -0.4 -3.4 -0.1 3.6

(较上年同期) -2.1 -0.7 3.2 4.5

非耐用消费品(较前月) 0.6 -1.4 1.7 -0.7

(较上年同期) 0.9 0.3 3.1 -0.7

较前月变动百分比是经季节调整的数据,而较上年同期变动百分比则是根据工作日调整来计算.(完)

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--编译 程琳;审校 隋芬

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