〔表格〕欧元区10月工业生产较前月下降0.1%,较上年同期增长1.3%

《全球汇市》美元上涨，投资人对特朗普总统税改计划寄予厚望
路透纽约2月10日 - 美元兑一篮子主要货币周五徘徊在11日高位附近，此前美国总统特朗普的讲话，没有动摇市场对其政府不久将公布税改政策的乐观情绪。
路透布鲁塞尔12月14日电---欧盟统计局周三公布:
* 欧元区10月工业生产较前月下降0.1%,较上年同期增长1.3%(路透调查预估分别为持平和上升2.1%).
以下为详细数据(变动百分比):
10月 调查预估 9月 8月 7月
整体产出(较前月) -0.1 0.0 -2.0 1.3 0.9
(扣除建筑)(较上年同期) 1.3 2.1 2.2 6.0 4.4
半成品(较前月) -0.8 -2.2 1.4 0.6
(较上年同期) 0.4 2.2 5.3 4.2
能源(较前月) -0.9 -1.6 1.0 0.2
(较上年同期) -5.1 -3.1 -2.1 -4.0
资本财(较前月) 1.2 -3.9 2.3 2.9
(较上年同期) 5.3 5.9 13.0 11.8
耐用消费品(较前月) -0.4 -3.4 -0.1 3.6
(较上年同期) -2.1 -0.7 3.2 4.5
非耐用消费品(较前月) 0.6 -1.4 1.7 -0.7
(较上年同期) 0.9 0.3 3.1 -0.7
较前月变动百分比是经季节调整的数据,而较上年同期变动百分比则是根据工作日调整来计算.(完)
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--编译 程琳;审校 隋芬
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