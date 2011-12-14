〔表格〕英国11月请领失业金人数增幅低於预期,失业率持平於5.0%

* 11月请领失业金人数增加3,000人(调查预估为增加1.49万人),为连续第九个月增加;失业率为5.0%

* 截至10月的三个月按ILO标准计算的失业人口增加12.8万人,为1994年第三季以来最高;按ILO标准计算的失业率为8.3%(调查预估为8.4%)