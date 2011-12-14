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货币新闻 | 2011年 12月 14日 星期三 17:40 BJT

〔表格〕英国11月请领失业金人数增幅低於预期,失业率持平於5.0%

路透伦敦12月14日电---英国统计局周三公布:

* 11月请领失业金人数增加3,000人(调查预估为增加1.49万人),为连续第九个月增加;失业率为5.0%

* 截至10月的三个月按ILO标准计算的失业人口增加12.8万人,为1994年第三季以来最高;按ILO标准计算的失业率为8.3%(调查预估为8.4%)

以下为详细数据(若非指明,数据均经季节调整):

请领失业金人数 11月 10月 (10月初值)

较前月变动 +3,000 +2,500 (+5,300)

失业率(%) 5.0 5.0 (5.0)

失业人口(百万人) 1.5986* 1.5956 (1.598)

按国际劳工组织(ILO)标准计算 :

11年8月-10月 11年5月-7月 10年8-10月

失业人口(百万) 2.638** 2.510 2.499

失业率(%) 8.3 7.9 7.9

三个月变动(千) +128 -- --

市场预期:

请领失业金人数(人) +14,900

ILO标准失业率 8.4%

* 为2010年1月来最高失业人口

** 为按ILO标准计算1994年7-9月来最高失业人口. (完)

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--编译 程琳;审校 沈以文

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