〔中国个股〕光大银行申请发行300亿元小微企业专项金融债--消息

路透北京12月14日电---中国第六大股份制商业银行--光大银行(601818.SS)近日已向银监会提交申请发行300亿元人民币的小微企业专项金融债.

两位光大银行人士周三向路透证实了上述消息,其中一位人士并提到,在当前银行体系内存贷比高企,吸储压力加大下,发行小微企业专项金融债,可以增加银行小微企业信贷资金额度,还能享受存贷比考核上的放松政策,银行乐意申请发行.

"现在信贷额度非常紧张,又受存贷比的约束.但我们会在小微企业方面预留贷款,有了这笔专项金融债,放贷空间会更会宽松点."上述一位了解情况的光大银行人士称.

中国银监会官员对上述消息不予置评.

此前民生银行(600016.SS) (1988.HK)、浦发银行(600000.SS) 、兴业银行(601166.SS)分别获银监会批准发行不超过500亿元、300亿元和300亿元的人民币债券额度,募集资金须专项用於小微企业贷款.上述金融债的相关事项还需经过中国人民银行批准.

中国银监会於10月末发布支持商业银行进一步改进小型微型企业金融服务的通知,明确专项金融债所对应的单户授信总额500万元(含)以下的小型微型企业贷款,在计算"小型微型企业调整後存贷比"时,可在分子项中予以扣除.[ID:nCN1173830](完)