美国冻结7亿美元对巴基斯坦援助款

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透伊斯兰堡12月13日电---美国国会冻结了对巴基斯坦的七亿美元援助资金，直到巴方确保帮助美国限制该地区自制爆炸装置的扩散。一位巴方参议员表示，此举不明智，可能进一步加剧两国紧张关系。
美国国内惩罚巴基斯坦的呼声渐高，因该国未能对激进组织采取行动，甚至为他们提供帮助。5月，美军采取秘密行动，在巴基斯坦境内将基地组织领导人本拉登击毙。
巴基斯坦参议院外交事务委员会主席Salim Saifullah警告称，美国国会冻结援助款可能恶化本已低迷的双边关系。
“我觉得此举并不明智，可能损害双边关系。应该努力加强合作。我觉得此举不会有什麽好结果。”他告诉路透。
美国希望“巴基斯坦承诺对抗针对盟军的自制爆炸装置”，美国众议院民主党议员Howard McKeon称。
2001年以来，美国已经向巴基斯坦提供了约200亿美元安全和经济援助，大部分以对抗激进组织补偿款的形式发放。
有些人建议美国根据巴基斯坦对抗激进组织的情况，有条件地对该国进行援助。巴基斯坦民选领导人曾表示，削减援助只会强化公众的反美情绪。
巴基斯坦称，该国已经竭尽全力对抗基地组织和塔利班，自从2001年参加美国领导的战争以来，已经有数千将士阵亡，有些甚至死於盟军之手。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。