〔中国货币市场〕回购利率下跌,财政存款陆续投放令资金愈发宽松

路透上海12月14日电---中国银行间市场周三早盘质押式回购利率CNREPO=CFXS下跌,其中七天期以上品种跌幅相对明显.中旬以来,逐渐进入财政存款集中投放的时期,商业银行流动性愈发宽松,市场资金面也持续改善打压回购利率走低.

交易员并表示,由於对年底资金面情况预期偏于乐观,目前市场到期日在月内的回购资金借入相对容易,预计流动性宽松的状况还将延续.

"市场上钱挺多的,我们自己也不缺钱,还想出一点7天资金,不过到现在还没谈成交易,"华东一银行交易员称,"就最近的资金情况看,年底应该不会很紧张."

他并指出,12月中下旬是财政存款集中投放的时期,商业银行的流动性还将获得进一步的补充,近期回购利率有望继续震荡回落;但接近年底,随着商业银行对资金需求的提高,回购利率有望出现反弹.

一般情况下,临近年末财政部门会将存放在中国人民银行的国库资金移到商业银行,转为存款进行消费或支出,这将增加商业银行的流动性.

以下为早盘主要货币市场利率报价:

北京时间11:07 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)

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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.9320 2.9649 -3.29 2,115.47

七天CN7DRP=CFXS 3.2335 3.4847 -25.12 504.52

14天CN14DRP=CFXS 3.2993 3.5738 -27.45 53.59

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人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 2.9204 2.9585 -3.81 464.07

七天CHICNY7D=CFXS 3.2378 3.4960 -25.82 124.50

===============================================================================(完)

--发稿 曲伟治; 审校 张喜良

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