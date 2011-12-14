〔中国债市动态〕宽流动性下现券收益率微幅波动,新债招标结果影响不大

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海12月14日电---中国银行间债市周三早盘国债等收益率仅微幅波动,因市场流动性依旧相对宽松,而且稍早招标的国债结果与预期偏差不大.
交易员并称,中央经济工作会议确定的明年"稳健货币"和"积极财政"的政策基调,完全符合此前预期,因此债市依旧维持年底前以盘整为主的判断.
华北一银行交易员称,早上现券总体比较平静."除了一年央票(二级收益率一度稍)涨了点,其他变化不大."
业内人士周三透露,财政部上午招标的280亿元人民币10年期续发国债中标收益率为3.4509%,此前收益率预测均值为3.46%.[ID:nCN1280996]
新华社英文周三报导称,中央经济工作会议定调明年将保持"稳健"货币政策和"积极"财政政策.将确保宏观调控政策和整体物价水平"基本稳定".[ID:nCN1283258]
北京时间11:18，剩余期限约0.984年的央票1101094券最新成交tCN1101094=CFXS在3.49%,盘中稍早一度升至3.5187%,上日最後成交为3.4850%;剩余期限约9.685年的国债110019券最新双边成交tCN110019=CFXS在3.49%,上日最後成交为3.4850%.(完)
--发稿 李宏薇; 审校 乔艳红
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。