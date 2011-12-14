〔中国债市动态〕宽流动性下现券收益率微幅波动,新债招标结果影响不大

路透上海12月14日电---中国银行间债市周三早盘国债等收益率仅微幅波动,因市场流动性依旧相对宽松,而且稍早招标的国债结果与预期偏差不大.

交易员并称,中央经济工作会议确定的明年"稳健货币"和"积极财政"的政策基调,完全符合此前预期,因此债市依旧维持年底前以盘整为主的判断.

华北一银行交易员称,早上现券总体比较平静."除了一年央票(二级收益率一度稍)涨了点,其他变化不大."

业内人士周三透露,财政部上午招标的280亿元人民币10年期续发国债中标收益率为3.4509%,此前收益率预测均值为3.46%.[ID:nCN1280996]

新华社英文周三报导称,中央经济工作会议定调明年将保持"稳健"货币政策和"积极"财政政策.将确保宏观调控政策和整体物价水平"基本稳定".[ID:nCN1283258]

北京时间11:18，剩余期限约0.984年的央票1101094券最新成交tCN1101094=CFXS在3.49%,盘中稍早一度升至3.5187%,上日最後成交为3.4850%;剩余期限约9.685年的国债110019券最新双边成交tCN110019=CFXS在3.49%,上日最後成交为3.4850%.(完)