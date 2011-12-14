《热点透视》欧盟总部将向成员国要求更多财政主权

(本文作者是路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Edward Hadas; 编译 艾茂林

路透伦敦12月13日电---财政主权是件好事.一国政府若作不到独立自主地征税、借款和分配开支,就算不上真正意义的自治.据说是这样.但是在欧元区,全体成员国同意舍弃的财政主权却并不是什麽大事.

每个成员国仍将确定各自政府的规模和活动,对税制结构的决定权也不亚于以前.根据拟议中的新条约,成员国将舍弃的一份主权就是"可以不负责任的自由".理论上讲,1992年签署的马斯垂特条约就已经摈弃了这种自由权.後来法国与德国决定,在经济低迷时期软化这些规则.

这一次,新条约对正常时期下成员国的限制更为严格,预算要求由赤字不超过国内生产总值(GDP)的3%改为结构性预算平衡,而且执行机制应当也更难规避.条约为经济衰退留出灵活空间,也为较弱成员国提供帮助.欧元要想存活,这类协议是必要的.

但就算欧元不存在,这些规章也是合乎情理的.任何负责任的政府都希望维持有序的财政状况.按理说,债市能促进有序财政,但在宽松信贷时期,欧元区市场却未尽到这份职责--2000-2007年间,意大利较德国10年期公债利差平均只有25个基点.随後爆发的危机表明,市场的这种态度不能帮到政府.宪法限制和欧洲法院起到的作用兴许更大.

此外,比起全体成员国已经向欧盟总部移交的权力来讲,最新舍弃的这份财政主权要小得多.部分税率已得到统一并设定上限,全欧范围的层层监管越来越多,欧洲法院还拥有否决成员国法律的权力.马斯垂特条约对辅从性原则(principle of subsidiarity)加以保护,即成员国应尽可能多地维持自身权利,防止权力过分集中於欧盟总部.但这次拟议中的新条约,是在欧盟的漫长征途中向相反方向又迈出了一小步.(完)