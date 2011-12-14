《IFR短评》美元兑日圆以外亚洲货币展开盘整,未跟随纽约尾段的风险抛盘

IFR悉尼12月14日电---美元兑日圆以外亚洲货币今日早盘展开横向盘整,对纽约尾盘因美联储会议记录未显示其有意采取更多量化宽松而出现的风险抛盘没有反应.

风险交易受到抑制,一直是海外市场未能触发欧元/美元1.3000处障碍位的原因,在纽约市场未能完成这一任务後,亚洲市场也没有表现出相关意愿.

澳元/美元在平价上下游离.市场在年关将至之际交投清淡,市况只会变得比现在更糟.亚洲各国央行似乎已有所准备,如果有必要放缓美元/日圆以外亚洲货币涨势,将会出手干预.整体市场将继续受重要消息推动.(完)

--编译 白云;审校 李爽

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