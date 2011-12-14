《全球市场》亚股和欧元走低,此前美联储未出台新的刺激措施

* 日经指数下跌0.6%,MSCI日本以外亚太股指跌0.4%

* 欧元兑美元跌至11个月低位1.30090

* 美国原油跌回每桶100美元下方

* 金价持稳於每盎司1,635美元附近

路透新加坡12月14日电---亚洲股市周三下跌,欧元挣扎於11个月低位附近,此前美国联邦储备理事会(美联储,FED)未采取任何新的举措,来刺激经济增长并抵御欧债危机的不利影响.

美国股市周二连续第二天下跌,此前美联储举行今年最後一次政策会议,指出美国经济温和改善,但欧洲问题背景下的市场动荡构成巨大风险.[ID:nCN1282436]