《全球市场》亚股和欧元走低,此前美联储未出台新的刺激措施

《全球汇市》美元上涨，投资人对特朗普总统税改计划寄予厚望
路透纽约2月10日 - 美元兑一篮子主要货币周五徘徊在11日高位附近，此前美国总统特朗普的讲话，没有动摇市场对其政府不久将公布税改政策的乐观情绪。
* 日经指数下跌0.6%,MSCI日本以外亚太股指跌0.4%
* 欧元兑美元跌至11个月低位1.30090
* 美国原油跌回每桶100美元下方
* 金价持稳於每盎司1,635美元附近
路透新加坡12月14日电---亚洲股市周三下跌,欧元挣扎於11个月低位附近,此前美国联邦储备理事会(美联储,FED)未采取任何新的举措,来刺激经济增长并抵御欧债危机的不利影响.
美国股市周二连续第二天下跌,此前美联储举行今年最後一次政策会议,指出美国经济温和改善,但欧洲问题背景下的市场动荡构成巨大风险.[ID:nCN1282436]
路透纽约2月10日 - 美元兑一篮子主要货币周五徘徊在11日高位附近，此前美国总统特朗普的讲话，没有动摇市场对其政府不久将公布税改政策的乐观情绪。
路透2月10日 - 美国股市周五上扬，主要指数触及纪录收盘新高，因油价上涨提振能源股，且投资者对特朗普总统经济计划的乐观情绪重燃。
路透芝加哥2月10日 - 芝加哥期货交易所小麦期货周五延续涨势，触及七个月高位，因农业部下调美国和全球小麦结转库存预估，至低于分析师预期的水准，投资者回补空头。