〔新债招标〕中国10年国债利率基本符预期,偏弱需求冷却新债(更新版2)

(新增公告内容)

* 10年国债中标利率3.4509%,基本符合预期

* 1.4左右的投标倍数,显示需求偏弱

* 新债市场指导意义减弱,流动性占主导

路透上海12月14日电---中国财政部周三招标的10年期国债,中标利率3.4509%基本符合预期,而且1.41的投标倍数显示,机构对新债热情减弱.业内人士表示,新债利率对市场指导性逐渐减弱,而流动性将成为扰动市况的主力.

财政部公告显示,上午招标的280亿元人民币10年期续发国债,中标收益率为3.4509%,略低於此前3.46%的市场预测均值.投标总量为394.6亿元.据此计算投标倍数为1.41倍.业内人士并透露,此次招标边际(最优)中标收益率为3.4825%.

华东一银行交易员称"近来的几期债招的都是稍稍低於二级,这次加上手续费也和二级差不多,没什麽意外,1.41的投标倍数有点低."

华东一银行债券分析师表示,今日新债招标结果属正常范畴,对二级指导意义不大.反而本周央行提前实现净回笼,令市场猜测央行是否在为再次下调存款准备金率做铺垫,但投资者在政策出台时点上存在较大分歧.实质政策出台前,市场将受资金面主导.

"从3.4825的边际收益率看出来,市场有分歧,投的太散...市场好的时候,国债发行利率都在二级市场利率下10个点左右,现在基本上没什麽指导意义,反而资金面松紧影响更多,"他并称.

中国央行公开市场一年央票收益率第四周持平,而且因到期资金过少,公开市场连续第三周实现净回笼.不过因央行刚刚下调存准释放出约4,000亿元流动性,加之财政性存款投放因素,资金面所受影响尚不明显.[CN/CN]

中国银行间市场周三早盘质押式回购利率CNREPO=CFXS下跌,其中七天期以上品种跌幅相对明显,银行间债市早盘国债等收益率则仅微幅波动,[CN/CN]

银行间债市固定利率国债到期收益率曲线<0#IFTBYBMK=>显示,10年期品种昨日收益率收报3.4982%;而剩余期限约9.76年的固息国债110019券最新成交tCN110019=CFXS在3.49%.

该期债为财政部今年第24期10年期品种续发,采用多种价格(混合式)招标方式,标的为价格,全部进行竞争性招标,甲类成员在竞争性招标结束後,有权追加当期国债.

本次续发行部分国债从12月15日开始续发行,12月19日续发行结束,12月21日起与原发行部分合并上市交易.(完)